Novo Progresso e mais cinco municípios ganham ambulância do Governo do Estado

P ara o vice-prefeito de Novo Progresso, Marconi Petrolini, a ambulância chegou na hora certa. “Estávamos precisando mesmo desse veículo e a partir desta sexta-feira já estará a serviço da população. Só temos a agradecer ao governo do Estado por essa parceria. Estamos caminhando juntos para oferecer o melhor atendimento possível à população”, destacou. Por:Jornal Folha do Progresso em 18/02/2022/08:35:11

Além de Novo Progresso, os municípios de Itaituba, Aveiro, Jacareanga, Rurópolis e Trairão foram contemplados, cada um, com uma ambulância. Os veículos fazem parte de um investimento do governo estadual de R$ 2,7 milhões para atender unidades de saúde por todo o Estado. (A informação é da Agência Pará)

O governador do Estado, Helder Barbalho, entregou nesta quinta-feira (17), em Itaituba, seis novas ambulâncias equipadas para atender municípios que fazem parte da região de integração do Tapajós e melhorar o atendimento e transporte de pacientes.

