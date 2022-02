Garimpeiros cobram apoio do Governador e do Prefeito de Itaituba

(Foto:Reprodução) – Na tarde desta quinta-feira (17) um grupo com cerca de 70 garimpeiros se reuniram para cobrar apoio e explicações do Governador Helder Barbalho que visitou o município de Itaituba, para inaugurar o corredor ecológico e entregar ambulâncias, lanchas e veículos.

Na ocasião, os manifestantes se concentraram no Aeroporto Municipal e depois seguiram para a praça do cidadão onde houve a inauguração do corredor ecológico. (As informações são do O Impacto)

Helder Barbalho e o Prefeito Valmir Clímaco se pronunciaram informando que negociações estão ocorrendo com o Governo Federal e que no momento não podiam passar mais informações a respeito da Operação Caribe Amazônico, que foi deflagrada para reprimir a atividade ilegal garimpeira na região do Tapajós

18/02/2022

