Novo Progresso entre as 11 cidades onde Bolsonaro mais teve votos nas eleições 2022

(Foto: Reprodução)- Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já iniciaram a corrida eleitoral para o segundo turno das eleições de 2022. Com 99,99% das urnas apuradas, o petista registrou, em votos válidos, 48,42%, enquanto o atual presidente ficou com 43,20%.

A apuração das urnas neste primeiro turno mostrou que 123.679.629 brasileiros compareceram às urnas. Dos 51.071.277 que escolheram Bolsonaro, alguns dos municípios do estados do Rio Grande do Sul, Pará e Paraná elegeram o candidato do PL com mais de 80% dos votos no primeiro turno.

A cidade de Nova Pádua, RS, lidera o ranking da cidade com o maior número de eleitores do atual presidente que venceu com 83,98% dos votos no primeiro turno.

Em Eldorado, interior de São Paulo, cidade onde Bolsonaro cresceu, o atual presidente da República ficou com 50,31% dos votos.

Além disso, no Rio de Janeiro, estado onde o candidato do PL viveu até assumir a presidência, ele conseguiu 47% dos votos.

Confira o ranking das 11 cidades onde Bolsonaro teve mais votos no 1º turno das eleições 2022:

1-Nova Pádua, Rio Grande do Sul 83,98%

2-Nova Santa Rosa, Paraná 82,20%

3-Quatro Pontes, Paraná 80,32%

4-Novo Progresso, Pará 79,60%

5-Mercedes, Paraná 78,78%

6-Nova Bassano, Rio Grande do Sul 78,60%

7- Benedito Novo, Santa Catarina 78,41%

8-Ascurra, Santa Catarina 77,89%

9-Guarantã do Norte, Mato Grosso 77,63%

10-Rio Fortuna, Santa Catarina 77,59%

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/20:27:56

