rês pessoas ficam feridas em grave acidente de trânsito na PA-150, em Tailândia

Um grave acidente de trânsito ocorrido na PA-150, no início da tarde desta segunda-feira (03), deixou três pessoas feridas em Tailândia, nordeste do estado.

O pneu do caminhão que transportava tintas, teria estourado na rodovia. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um carro de passeio que estava no local.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Tailândia, com escoriações.

A Polícia Militar, através do 45º Batalhão esteve no local para garantir a segurança do trânsito.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/21:31:59

