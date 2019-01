Novo Progresso -Homem é morto ao chegar em casa

Quem tiver informações sobre o trio envolvido no crime pode entrar em contato com a Delegacia de Novo Progresso 190. O sigilo é garantido.

Segundo testemunhas dois homens em uma motocicleta chegaram logo que ele desceu do carro e dispararam vários tiros, ele caiu morto no local.

Ele é filho do pecuarista muito conhecido em Novo Progresso “Otaviano” que morreu no ano passado vitima de doença crônica. Milton foi morto ao descer do veiculo para abrir o portão da casa que fica em frente Hospital municipal.

Um homem foi morto no inicio da noite desta quinta-feira(28) ao chegar em casa , ele desceu do carro para abrir o portão.

