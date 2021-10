Novo Progresso ,Jacareacanga e Itaituba assinam termo de cooperação técnica com Agência Nacional de Mineração

Prefeito Gelson Dill (MDB) na assinatura do termo (Foto:Reprodução Facebook) – O Prefeito de Novo Progresso participou de cerimônia firmou a cooperação do Município de Novo Progresso com Agência Nacional de Mineração.

Nesta terça-feira, 05/10, o Prefeito Gelson Dill, assinou o Termo de Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Mineração (ANM), com o objetivo de auxiliar na legalização do garimpos. A reunião foi agendada e organizada pelo Deputado Joaquim Passarinho, envolvendo lideranças de Itaituba e Jacareacanga.

O diretor da Agência Nacional de Mineração Ronaldo Lima destacou a importância do acordo com o município: “A Agência Nacional de Mineração junto com o município onde tudo acontece isso vem trazer resultados positivos pra gestão de todo esse patrimônio dessa importante atividade econômica para a região”, disse o diretor.

