Novo Progresso na Lista de municípios do Pará e da Região Norte que terão Auxílio Extraordinário para pescador artesanal

Municípios contemplados pelo auxílio extraordinário do governo federal para pescadores atingidos pela seca da Região Norte:

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM AM PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO Acrelândia Assis Brasil Brasiléia Bujari Capixaba Cruzeiro do Sul Epitaciolândia Feijó Jordão Manoel Urbano Marechal Thaumaturgo Mâncio Lima Plácido de Castro Porto Acre Porto Walter Rodrigues Alves Santa Rosa do Purus Sena Madureira Senador Guiomard Tarauacá Xapuri Rio Branco Careiro Eirunepé Envira Humaitá Juruá Manacapuru Santo Antônio do Içá Atalaia do Norte Itamarati Maués Tonantins Guajará Uarini Benjamin Constant Tefé Lábrea São Paulo de Olivença Amaturá Anamã Jutaí Pauini Careiro da Várzea Tabatinga Manaus Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo Alvarães Coari Parintins Beruri Manaquiri Urucará Maraã Urucurituba Caapiranga Novo Aripuanã Manicoré Ipixuna Canutama Iranduba Japurá Borba Itacoatiara Tapauá Santa Isabel do Rio Negro Silves Carauari Anori Fonte Boa Barcelos Aveiro Jacareacanga Alenquer São Félix do Xingu Bannach Belém Itupiranga Juruti Muaná Novo Progresso Óbidos Oriximiná Pau D’Arco Prainha Santana do Araguaia Santarém Trairão Monte Alegre Terra Santa Porto de Moz Curuá Alta Floresta D’Oeste Alto Alegre dos Parecis Ariquemes Campo Novo de Rondônia Cerejeiras Cujubim Espigão D’Oeste Jaru Ji-Paraná Machadinho D’Oeste Ministro Andreazza Nova Mamoré Porto Velho Primavera de Rondônia Santa Luzia D’Oeste São Miguel do Guaporé Seringueiras Urupá Guajará-Mirim Pimenta Bueno Ouro Preto do Oeste Rio Crespo

Clique aqui e acesse todas as informações sobre o Auxílio.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações agencia EBC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/06:59:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com