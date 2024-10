Prisão de coronel da PM por saque milionário na véspera das eleições é mantido pela Justiça Eleitoral

Imagem: Reprodução | A Justiça Eleitoral manteve a prisão preventiva do coronel da Polícia Militar Francisco de Assis Galhardo do Vale, o coronel Galhardo, do soldado Ellis Dangeles Noronha Martins e do empresário Geremias Cardoso Hungria. Os três foram flagrados sacando quase R$ 5 milhões no Pará, três dias antes da votação no 1º turno das eleições, e são investigados por suspeitas de compra de votos.

A sessão de julgamento de pedido de habeas corpus foi na manhã desta terça-feira (15). De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, foram quatro votos a dois mantendo a prisão, concordando com o Juízo da 50ª Zona Eleitoral, de Castanhal, no nordeste do estado, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Os três são acusados de crime eleitoral, presos pela Polícia Federal no dia 4 de outubro, após denúncia anônima. A suspeita é que o dinheiro seria usado para compra de votos a favor do candidato do MDB, Antônio Doido, que ficou em segundo lugar na votação, segundo a PF.

Galhardo teria sacado R$ 4.980.000,00. As investigações apontam que, no carro conduzido por Geremias Cardoso Hungria, foram encontrados R$ 380.000,00 e o restante, R$ 4.600.000,00 com Elis Dangeles Noronha Martins, dentro de uma agência bancária.

Sobre o primeiro valor, Francisco Galhardo e Geremias Hungria teriam dito que serviria para pagar funcionários da Fazenda de “Antônio Doido”, candidato à prefeitura de Ananindeua, e a outra quantia ficou sem explicação.

A juíza Rosa Navegantes de Oliveira, membro da Corte Eleitoral e relatora do habeas-corpus, entendeu que a manutenção da prisão preventiva “é essencial para garantir a lisura das investigações e evitar qualquer tipo de interferência por parte dos acusados”.

Ela afirmou ainda que “a gravidade das acusações e a posição de autoridade dos réus justificam a medida cautelar”.

Fonte: G1/Pará

