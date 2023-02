Número de mortos por causa de terremoto já passa de 16 mil na Turquia e Síria

Na Turquia, há 12.873 vítimas confirmadas, enquanto na Síria o número é de 3.162. (Foto:KAMRAN JEBREILI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO).

Nos dois países também há 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves

O número de mortos confirmados pelas autoridades e representantes do setor de saúde após o forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6) já passa de 16 mil. Na Turquia, há 12.873 vítimas confirmadas, enquanto na Síria o número é de 3.162. As operações de resgate prosseguem sob frio extremo, na tentativa de encontrar sobreviventes.

Nos dois países há também mais de 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves. No dia seguinte ao primeiro tremor, terça-feira (7), a ajuda internacional começou a chegar, com dezenas de países oferecendo apoio. De acordo com o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), se não chegar ajuda à Turquia com rapidez, a tragédia será ainda maior.

O terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter atingiu o Sudeste da Turquia e o Norte da vizinha Síria e foi seguido de várias réplicas, umas delas de magnitude 7,5. (As informações são agência RTP).

