BNDES suspende 9 linhas para financiamento e crédito rural

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) – Medida ocorre menos de um semana após anúncio de retomada da liberação de recursos.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) suspendeu na tarde de segunda-feira (6) os pedidos de financiamento e contratação referentes ao ano agrícola 2022/23.

Algumas linhas de créditos já haviam sido paralisadas em 2022 e retomadas desde primeiro de fevereiro deste ano, com o anúncio de quase R$ 3 bilhões a mais.

Agora, menos de uma semana depois, nove linhas foram congeladas novamente, mas o acesso mesmo não durou três dias. As linhas suspensas foram para o programa crédito agropecuário empresarial de custeio. Linhas de investimento do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar, o Pronaf Investimento, também foram suspensas.

Segundo as informações do jornal Valor Econômico, a medida adotada pelo BNDES afeta ainda os seguintes pontos:

Linhas do Pronaf matrizes e reprodutores;

Pronaf tratores e colheitadeiras;

Programa nacional de apoio ao médio produtor rural (Pronamp);

Programa para a adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária (ABC+);

Programa para construção e ampliação de armazéns (PCA);

Programa de financiamento à agricultura irrigada e ao cultivo protegido (Proirriga); e

Programa de capitalização de cooperativas agropecuárias (Procap-agro giro). (Com informações do Canal Rural).

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2023/10:25:07

