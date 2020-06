Números de casos de coronavírus em Novo Progresso voltam a subir

Na montanha-russa da pandemia do novo coronavírus em Novo Progresso, o municipio voltou a registrar nesta sexta-feira (19) crescimento no número de casos , o de óbitos se mantêm estavel.

Segundo balanço da Secretaria de Saúde , Novo Progresso , contabilizou 1143 casos suspeitos, destes 285 confirmados 52 são de não residentes e 2 mortos pelo vírus Sars-CoV-2 até esta sexta-feira (19).

Com isso, o total de pessoas já infectadas pelo novo coronavírus em Novo Progresso chegou a 285 , nas ultimas 24 horas houve 21 novos casos.

A cifra de curados cresceu para 220, enquanto os casos ativos somam 35 com 6 internados.

O municipio continua com uso obrigatório de mascaras , ouve um relaxamento da quarentena , com a reabertura de bares, praias, comércios, salões de beleza e igrejas.

Veja Boletim desta sexta-feira 19 de junho de 2020.

