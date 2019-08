Zequinha Marinho defende extensão da rodovia federal BR-222 até Novo Progresso no Pará

Fonte: Agência Senado Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

— Ninguém tem mais gado nelore naquela região do que nesse traçado. É altamente produtiva. Então, a gente precisa dar um mínimo de horizonte para essa população, para que ela possa pensar no futuro, se estruturar para trabalhar e para produzir — disse.

O senador Zequinha Marinho (PSC-PA) defendeu nesta segunda-feira (12), em Plenário, a extensão da rodovia federal BR-222 que liga Fortaleza, no Ceará, à Marabá, no Pará. A projeto de lei (PL 2.449/2019) propõe a continuidade da rodovia até a cidade de Novo Progresso (PA) , passando por diversas comunidades do interior.

