O Desabamento da Ponte. Os 11 Corpos Resgatados. Os 05 do Pará. Os Seis Desaparecidos

(Foto: Reprodução) – Há 9 dias, a Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão e o Tocantins, desabou e deixou 17 vítimas.

De acordo com a Marinha do Brasil, 12 pessoas morreram e cinco seguem desaparecidas, segundo o último boletim divulgado. Dos mortos, 11 já tiveram os corpos resgatados pela Marinha, até a última atualização feita pela Marinha, na noite de terça-feira,31 de dezembro.

Das 11 vítimas, 5 são do Pará. O único sobrevivente é Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos. Ele foi resgatado e encontrado com vida após o desabamento da ponte, ainda no domingo (22). Após o resgate, ele foi levado para o Hospital Municipal de Estreito e em seguida, transferido para um hospital de Imperatriz.

A ponte, na BR-226 que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabou na tarde do último domingo (22). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do governo federal, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão.

Lorena Ribeiro Rodrigues

25 anos, era natural de Estreito (MA) mas morava em Aguiarnópolis (TO). Ela estava em uma motocicleta, indo para a cidade maranhense, quando a ponte desabou. O corpo dela foi encontrado no domingo (22), horas após o desabamento. Ela era casada e deixou dois filhos, um 7 e outro de 9 anos. A jovem vivia em uma fazenda, junto com os pais.

Lorranny Sidrone de Jesus

11 anos. Era natural de Dom Eliseu, no Pará. Ela viajava com os avós paternos, Anízio Padilha Soares, de 43 anos, e Silvana dos Santos Rocha, de 53 anos, em um caminhão que transportava portas de MDF quando a ponte desabou. Os três saíram de Dom Eliseu e tinham como destino São Paulo (SP). O corpo dela foi encontrado na segunda-feira (24).

Ansio Padilha Soares

43 anos. Era motorista de um dos caminhões que caiu no rio Tocantins durante o desabamento da ponte. Ele viajava com a esposa, Silvana dos Santos Rocha e a neta, Lorranny. Ele transportava um carregamento de portas de MDF que saiu de Dom Eliseu (PA) com destino a São Paulo (SP). O corpo dele foi localizado na quarta-feira (25).

Silvana dos Santos Rocha

53 anos.Era esposa de Anízio Padilha e viajava com ele e a neta Lorranny, em um caminhão que caiu no rio Tocantins.

Kecio Francisco dos Santos Lopes

42 anos. Era motorista de um caminhão carregado com defensivos agrícolas que caiu da ponte após o desabamento. Natural de Demerval Lobão (PI), ele era casado e tinha uma filha.

Andreia Maria de Sousa

45 anos. Era motorista de uma das carretas que transportava ácido sulfúrico e caiu no rio Tocantins. O corpo dela foi encontrado na quarta-feira (25). O marido de Andreia, o caminhoneiro José de Oliveira Fernandes, havia encontrado com a esposa na estrada horas antes do desabamento da ponte.

Elisangela Santos das Chagas

50 anos. Estava viajando em uma caminhonete com o marido, o vereador Alison Gomes Carneiro (PSD), que também morreu na tragédia. O corpo dela foi encontrado por mergulhadores na manhã da quinta-feira (26). Ela era casada com Alison há mais de 30 anos e recentemente, os dois haviam oficializado a união.

Alison Gomes Carneiro

57 anos. Era vereador pelo PSD da cidade de Novo Repartimento (PA) e estava com a esposa, Elisangela Santos das Chagas, em uma caminhonete que caiu da ponte durante o desabamento. O corpo dele foi resgatado no domingo (29) por mergulhadores da Marinha. Horas antes da tragédia, ele e a esposa haviam participado de um encontro com amigos.

Rosimarina da Silva Carvalho

48 anos.Era moradora de Aguiarnópolis (TO) e trabalhava em Estreito (MA). Ela atravessava a ponte quase todos os dias para ir ao trabalho. O corpo dela foi localizado na quinta-feira (26), fora da área de mergulho, a aproximadamente 16 km do local do desabamento.

Cássia de Sousa Tavares

34 anos.Viajava com a filha Cecília de três anos e o marido Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, quando o carro em que a família estavam caiu dentro do rio. O corpo dela foi resgatado na terça-feira (31).

Cecília Tavares Rodrigues

3 anos.Viajava com a mãe Cássia e o pai Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, quando o carro em que a família estava caiu dentro do rio. O corpo dela foi resgatado na terça-feira (31).

Desaparecidos

Beroaldo dos Santos, 51 anos;

Alessandra do Socorro Ribeiro, 50 anos;

Salmon Alves Santos, 65 anos;

Felipe Giuvannucci Ribeiro, 10 anos;

Marçon Gley Ferreira, de 42 anos;

Gessimar Ferreira, 38 anos.

