Ponto de tráfico drogas é desarticulado e família é presa em ação policial no sudeste do Pará

Itens apreendidos durante a ação em Pacajá, no Pará. — Foto: Ascom PMPA

Além dos membros da família, outras duas pessoas também foram detidas.

Um ponto de tráfico de drogas foi desarticulado e uma família suspeita de gerir o local foi presa em uma ação da Polícia Militar (PM) em Pacajá, no sudeste do Pará. O caso foi divulgado pela corporação na terça-feira (11).

De acordo com a PM, três pessoas, sendo dois homens e uma mulher da mesma família, foram presas durante a ação, realizada na segunda-feira (10), com o objetivo de combater o crime de tráfico de drogas no município.

“A unidade foi informada, por meio de denúncias anônimas, que uma residência estaria sendo utilizada por uma família como ponto de comercialização de entorpecentes […] Durante as rondas, um homem foi abordado na frente da casa indicada e com ele foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecentes”, informou a PM.

A corporação ainda relatou que o homem disse ter drogas e armas dentro da residência, onde os agentes realizaram buscas e encontraram 194 papelotes de oxi, outras 355 gramas da mesma droga, duas armas, duas espingardas de fabricação artesanal, uma carabina de pressão, R$ 1.269 e nove aparelhos celulares.

Além dos membros da família, duas pessoas que estavam dentro da residência também foram detidas.

Os três suspeitos foram encaminhados, junto com o entorpecente, as armas de fogo e os outros materiais apreendidos, para a delegacia da Polícia Civil (PC), onde foram apresentados para a autoridade policial de plantão.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém

em 12/04/2023 17:15:43

