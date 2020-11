O Lions Clube de Novo Progresso realizou um Mutirão de Limpeza das Margens do Rio Jamanxim.

Integrantes do Lions retiram lixo do rio jamanxim em Novo Progresso. (Fotos:Via WhatsApp)

A secretaria de meio ambiente do municipio de Novo Progresso participou com três servidores barco e motor.

O mutirão foi realizado neste domingo 8 de Novembro de 2020 , o local de encontro foi na praia da liberdade as margens do rio jamanxim em Novo Progresso.

Um grupo de aproximadamente 30 voluntários saíram por volta das 08 horas deste domingo 08 de Novembro com barcos em destino dos lixos as margens do rio.

O resultado foi impressionante em pouco espaço de tempo os barcos retornavam cheios de lixos, em sua maioria garrafa pet, latas de cervejas, vidros e sacolas plásticas entre outros.

A campanha “Não jogue lixo no Meio Ambiente” é ignorada pelos usuários do rio, basta ver as imagens da sujeira no local. Reutilize. Recicle. A natureza agradece!

Os integrantes do clube percorreram a margem do rio, até a ponte da vicinal jamanxim e encontraram muito lixo largado no meio ambiente.

Semma-NP

O Secretário de Meio Ambiente Adecio Piran elogiou iniciativa do Lions Clube de sensibilizar a sociedade sobre os efeitos do lixo às margens dos recursos hí­dricos, além de enfatizar a importância da preservação e conservação do meio ambiente, exemplo para ser seguido. “É triste ver tanto lixo espalhado no rio jamanxim, destacou o secretário de meio ambiente, Adecio Piran”. Ele acrescentou que Novo Progresso é um município com grande potencial turí­stico e a comunidade precisa colaborar e não largar lixo no chão, poluindo nossas belezas naturais. Piran completou dizendo: se cada um fizer a sua parte e cuidar das proximidades de sua casa ou estabelecimento comercial teremos uma cidade mais limpa e bonita e a certeza de um futuro melhor.

