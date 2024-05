PM prende suspeito de participar de sequestro de comerciantes em assalto a residências de Novo Progresso

Policiais Militares (PM) prenderam na noite desta segunda-feira, 20 de maio de 2024, um dos criminosos suspeitos de participar de sequestro seguido de roubo na cidade de Novo Progresso, na noite desta segunda (20), em Castelo de Sonhos.

O preso conhecido por Jefinho, já tem diversas passagens pela polícia, ele membro da facção Comando Vermelho, as investigações apontam ele como um dos líderes dos assaltos ocorrido nos últimos dias em Novo Progresso-PA.

Jefinho foi preso no distrito de Castelo de Sonhos( distante 153 km de Novo Progresso), e transferido para cadeia de Novo Progresso onde está a disposição da justiça.

Na semana passada a PM conseguiu recuperar a caminhonete do empresário Gustavo Grotto, que foi vítima de assalto , na mesma ocasião prendeu dois suspeitos que estavam com o veículo, após serem encaminhados para delegacia de polícia de Novo Progresso, foram soltos em audiência de custódia.

A Polícia recebeu reforço especializado nesta segunda-feira (20), através do Grupo Tático e um helicóptero da Secretaria de Estado de Segurança Pública para dar apoio às operações em Novo Progresso.

Segundo a Polícia essa prisão é o pontapé para as demais prisões que poderão decorrer das investigações. As investigações continuam no sentido de conseguirmos prender todos os demais envolvidos nesses assaltos. Já estão todos identificados”, sabemos quem são estamos no encalço para colocar esses indivíduos atrás das grades, disse.

Ainda conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso os bandidos já foram identificados como membros do CV (Comando Vermelho), e querem controlar o município de Novo Progresso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2024/08:46:36

