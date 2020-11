Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 34 milhões na quarta (11)

Valor do prêmio aplicado na Poupança rende cerca de R$ 39,4 mil mensais – (Foto:| Reprodução)

A Mega-Sena pode pagar prêmio estimado em R$ 34 milhões nesta quarta-feira (11) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.317. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Caso apenas um ganhador leve a bolada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá no primeiro mês R$ 39,4 mil. Se o ganhador optar por investir em imóveis, poderia adquirir 68 salas comerciais na Avenida Paulista em São Paulo (SP), investindo em torno de R$ 500 mil em cada uma. O valor de uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 4,50.

Sorteio:

Em observância às orientações para prevenção ao Coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

Por:DOL

