O que a bet365 pode ensinar para as empresas em geral?

Quem se interessa por apostas esportivas sabe bem quem é bet365; quem simplesmente se interessa por esportes, por sua vez, certamente também já ouviu falar na empresa, seja através da publicidade nos estádios e camisas de times estrangeiros, seja por simplesmente já ter se deparado com o nome pela internet.

A bet365 é uma empresa gigantesca referência no que diz respeito às apostas esportivas. Esse tipo de atividade, aliás, ainda levanta muitas dúvidas em se tratando de Brasil, mas isso não impede de essa empresa ser enorme por aqui também, tendo tido 82 milhões de acessos no país em um único mês, segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro Jogo Legal (IJL).

Gigante das apostas esportivas

A bet365 é uma empresa inglesa, fundada na cidade de Stoke-on-Trent, em 2000. Vale dizer, aliás, que em pouco mais de 20 anos de atuação, a companhia revolucionou o mercado de apostas e, junto com isso, a própria cidade de Stoke, na qual é a maior empregadora. Até mesmo o time de futebol local, o Stoke City, é patrocinado pela bet365 e manda seus jogos no bet365 Stadium, para se ter ideia.

As décadas de experiência da empresa fizeram com que os negócios se expandissem mundo afora, e hoje a bet365 é um titã das apostas esportivas e jogos de cassino, movimentando milhões de dólares todo mês e atuando em dezenas de países – sempre respeitando a legislação local, vale dizer. Um ponto levado muito a sério pela empresa é justamente a legalidade dos seus serviços e o compliance com as determinações governamentais locais.

Um dos motivos para a popularidade da empresa é a qualidade da parte técnica dos seus serviços. Trabalhando com diversos meios de pagamento (cartões, boletos, transferências, criptomoedas) e oferecendo um bom atendimento ao cliente, o Cassino bet365 se tornou rapidamente uma das favoritas do público onde quer que se estabeleça.

Falar simplesmente em “aposta esportiva” é muito vago para tentar definir os serviços oferecidos pela operadora. Além de casa de apostas, aliás, a bet365 também atua como bingo e cassino online nos países em que essas atividades são permitidas na internet.

O carro-chefe, porém, são os palpites nos esportes mesmo. Com forte atuação local e sem nunca perder sua identidade inglesa – o que quer dizer que o futebol é o jogo mais popular – a bet365 oferece ao seu público, apostas no Campeonato Inglês, nas principais ligas europeias (La Liga, Ligue 1, Bundesliga, UEFA Champions League) e, talvez mais importante, nos campeonatos de divisões inferiores, em países menores e também em categorias distintas (feminino, sub-20, etc.).

Como nem só de futebol vivem os apostadores, a bet365 também trabalha com diversas outras modalidades; algumas mais populares, como baseball, futebol americano, hóquei, vôlei, tênis, automobilismo e basquete, e outras mais de nicho, como sinuca, críquete, arremesso de dardos e outros mais.

Essa diversificação é o que marca a empresa e o que as empresas de tecnologia precisam sempre pensar: o serviço inicial é apenas um pontapé de partida. Adaptar-se ao mercado e o que ele exige é fundamental. O exemplo do Facebook é claro: para ser mais do que uma rede social, a empresa começou a expandir para diversas direções, desde relações com empresas, abertura para publicidade direcionada, jogos, streaming e mais.

A bet365 fez o mesmo. Quem entrar em sua plataforma pode apostar em esportes, mas também jogar poker com pessoas do mundo todo, assistir jogos e mais.

Presença no Brasil e no mundo

O Brasil ainda não regulamentou as apostas esportivas ou quaisquer outros tipos de jogos de azar, tirando as apostas feitas nas loterias da Caixa Econômica Federal. O que acontece, porém, é que os brasileiros já estão apostando online, um hábito cuja ausência de punibilidade na legislação, que foi feita antes de a internet existir, faz com que a atividade não possa ser considerada ilegal.

Independente do viés sociopolítico por trás disso, o fato é que o governo está perdendo dinheiro e desperdiçando oportunidades, uma vez que a atividade de apostas acaba numa espécie de limbo jurídico, no qual a União não pode taxar os lucros (tanto das empresas quanto dos jogadores) e, ao mesmo tempo, não pode proibir e multar os envolvidos. No fim das contas, quem lucra são as companhias estrangeiras e os criminosos envolvidos com Jogo do Bicho e máfias correlatas.

Cravar que a atividade será regulamentada nos próximos meses ou mesmo anos, porém, é impossível; trata-se de uma pauta na qual o viés ideológico ganha força e divide parlamentares e mesmo a opinião pública, já violentamente polarizada. Até lá, a certeza é que empresas como a bet365, que oferecem um serviço excepcional, vão continuar explorando o mercado brasileiro, cujo potencial de consumo é gigantesco.

