O que se sabe sobre o caso da paraense presa com droga em aeroporto na França

A paraense Vanessa Bispo Martins foi detida no início de novembro no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, nos arredores de Paris, na França, após um carregamento de droga ter sido encontrado dentro de sua bagagem.

A jovem, natural do município de Bom Jesus do Tocantins (PA), encontra-se presa desde então. Atualmente, ela tem residência na cidade de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso.

Vanessa Martins aguarda julgamento no país. As autoridades francesas não divulgaram qual droga ela estaria levando na bagagem, nem a quantidade da substância, segundo o jornal O Liberal. Detida em flagrante no dia 7 de novembro, a brasileira foi levada para a prisão de Fleury-Mérogis, ainda de acordo com o veículo.

Leia mais>

A família da jovem procurou autoridades brasileiras após perder o contato com Vanessa Bispo, segundo o jornal local Diário do Pará.

O caso é acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Consulado-Geral do Brasil em Paris. Nas redes sociais, Vanessa Bispo compartilhava fotos de seu filho e frases motivacionais:

“A felicidade vem de dentro para fora”, escreveu ela no dia primeiro de setembro. “Meu menino era tão pequenino. O tempo passou tão rápido que hoje ele e o homenzinho da casa tá tão grande”, publicou ela vinte dias depois em postagem com fotos do filho.

Fonte:O GLOBO/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/07:14:57

