Obama vota pelo correio em Chicago e conversa com eleitores na rua: ‘Confio no Serviço Postal’

Foto: Reprodução | Democrata optou por votar antecipadamente. Apesar de ser um dos principais cabos eleitorais de Kamala Harris, ex-presidente não citou o nome da candidata em vídeo.

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama publicou um vídeo mostrando que votou nas eleições pelo correio. Apesar de ter feito o post em uma rede social nesta terça-feira (22), o democrata não especificou o dia exato em que depositou o voto.

Obama é um dos principais cabos eleitorais da democrata Kamala Harris. Nesta terça-feira, ele discursou em um comício da candidata em Detroit, no Michigan. O estado deve ser decisivo na eleição presidencial.

O ex-presidente, no entanto, depositou o voto dele em Chicago, Illinois. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra Obama caminhando pelas ruas da cidade até uma caixa de correio. Assista ao vídeo acima.

Durante o caminho, Obama cumprimentou eleitores. Em nenhum momento da gravação o democrata citou o nome de Kamala. A única menção à candidata ocorre quando uma eleitora diz “Vai, Kamala” ao ex-presidente.

No fim da gravação, Obama deposita o envelope e afirma que o voto pelo correio é seguro.

“Agora está na caixa de correio. Eu confio no Serviço Postal dos EUA para fazer isso”, afirma.

O voto pelo correio é questionado por membros do Partido Republicano. Alguns republicanos insistem que os eleitores deveriam poder votar apenas pessoalmente e no dia da eleição. No entanto, autoridades do partido estão incentivando seus apoiadores a votar com antecedência.

Em todo o país, pelo menos 18 milhões de eleitores já votaram nas eleições deste ano. Apesar do número expressivo, os dados representam uma queda na comparação com 2020, quando milhares de pessoas optaram por antecipar o voto por causa da pandemia.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/09:19:26

