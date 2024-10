Caminhão tomba na av. Pedro Álvares Cabral, em Belém | PA

Caminhão tombou quando fazia uma curva na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Parte da carga caiu para fora da carroceria do veículo, que ficou encostado em uma das paredes abaixo do elevado Daniel Berg.

Um caminhão tombou quando passou embaixo do elevado Daniel Berg, na pista da avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, nesta quarta-feira (23). Não houve feridos.

Segundo uma pessoa ligada ao motorista do veículo e que estava no local para assegurar que a carga não fosse furtada, durante a curva no trecho a carroceria rompeu na lateral direita. Com o rompimento na estrutura, parte da mercadoria de laranjas caiu.

O incidente ocorreu próximo a uma das paredes do corredor do elevado, e o veículo não tombou por completo. Ele ficou encostado na estrutura de concreto. O motorista, de acordo com o ajudante, saiu da área para resolver os trâmites da retirada da carga e do caminhão da via.

O elevado conecta as avenidas Júlio Cesar, Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram até local para atender a ocorrência e dar fluxo no trânsito.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/08:52:09

