Hospital Regional do Sudeste promove campanha de doação de sangue em Marabá | PA

Foto: Ascom | Hospital Regional do Sudeste promove campanha de doação de sangue em Marabá

Nesta terça e na quarta-feira (22 e 23), no Hemopa, doadores voluntários podem se juntar ao esforço do Estado para manter o estoque de sangue necessário ao atendimento das demandas

O Hospital Regional do Sudeste do Pará “Dr. Geraldo Veloso” (HRSP) realiza nesta terça e quarta-feira (22 e 23) campanha de doação de sangue em Marabá. Alusiva aos 18 anos de funcionamento da unidade da rede pública estadual de saúde, a ação conta com a participação de doadores voluntários, para fortalecer os estoques da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), que atende a todo o Estado.

Brenda Sousa, moradora de Marabá, que foi fazer ressonância magnética no Hospital, foi uma das voluntárias do primeiro dia. “Participar dessa ação é uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Saber que posso ajudar a salvar vidas com uma simples doação de sangue me enche de gratidão e esperança”, disse a doadora.

Promovida pela Agência Transfusional do HRSP, a campanha visa garantir o abastecimento de bolsas de sangue diante da crescente demanda do Hospital, que atende a casos de média e alta complexidade, incluindo um grande número de cirurgias e outros procedimentos que frequentemente necessitam de transfusões.

“Realizamos atendimentos que demandam um volume significativo de sangue e seus derivados, tornando a doação essencial para a continuidade dos nossos serviços, especialmente em situações críticas e de urgência, salvando, assim, vidas”, enfatizou a biomédica Amanda Neves.

Impacto positivo – A campanha promovida pelo Hospital Regional do Sudeste é uma oportunidade para que a população de Marabá e de outros municípios da região faça a diferença na vida de centenas de pacientes, doando sangue regularmente.

“Cada doação é um ato de amor e solidariedade, que pode salvar vidas e garantir a saúde da comunidade. Uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. Junte-se a nós nessa causa! Convide amigos e vá até o Hemopa de Marabá. Sua contribuição fara toda a diferença!”, destacou Flávio Marconsini, diretor executivo do HRSP.

Ele disse ainda esperar que as campanhas promovidas pelo Hospital contribuam para o estabelecimento de uma cultura de doação regular, garantindo um estoque de sangue suficiente para atender às necessidades dos pacientes de forma tranquila e eficaz. “Com o apoio de todos, podemos transformar vidas e fazer da doação de sangue um hábito solidário em nossa comunidade”, acrescentou o gestor.

Como doar sangue – A campanha de doação de sangue é realizada no Hemopa, na área urbana de Marabá, nos dias 22 e 23 de outubro, das 7h às 13h. Os requisitos para doar são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados de um responsável legal), pesar acima de 50 kg e apresentar um documento oficial com foto.

O Hospital Regional Público do Sudeste, gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é referência em procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Serviço: O Hemopa em Marabá está localizado na Rodovia Transamazônica (BR-230), Quadra 12, s/n, no bairro Amapá.

Fonte: Comunicação ISSAA (HRSP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/09:40:02

