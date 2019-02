Oferta de 150 vagas de empregos para duplicação da BR-316 é falsa

Corre nas redes sociais e aplicativos de mensagens a falsa informação de que estão sendo ofertadas 150 vagas de empregos para trabalhadores atuarem em obras de duplicação da rodovia BR-316, no Pará. A informação é um boato, que, inclusive, circulou no início deste ano chamando também 150 operários para trabalhar na construção da BR-406, no Rio Grande do Norte.

MENSAGEM ANTIGA

O fato foi desmentido pelo site Boato.Org, que atua para expor a falsidade de conteúdos e conter sua circulação na internet.



No anúncio compartilhado por muita gente, principalmente pelo WhatsApp, a empresa contratante é a Engemax.

MENSAGEM NOVA

De acordo com o falso anúncio, as vagas são para profissionais do ensino fundamental, médio e técnico. Os salários variam de R$ 2.700,00 até R$ 5.500,00.

Além das especificações das vagas, ainda existe e-mail e números de telefones da pessoa encarregada em receber os currículos, todos inválidos. A reportagem tentou contato com o número disponibilizado na mensagem, mas não obteve sucesso.

O site boato.org alerta que, em tempos de crise, a circulação deste tipo de mensagem acaba viralizando de forma fácil e deslumbrando muita gente que esteja na busca de um emprego.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) informou ao DOL que a empresa Engemax não possui nenhum vinculo contratual com a regional e, por isso, não pode atuar em nenhuma obra na BR-316 no Pará.

