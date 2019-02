Grandes empresas contratam estagiários e aprendizes no Pará

No total, serão 154 vagas na área administrativa. As inscrições vão até o dia 16 de novembro.

Os pré-requisitos são: formação superior com conclusão prevista para dezembro/2019, inglês intermediário, pacote Office e disponibilidade para estágio com carga horária de 6 horas.

Segundo anúncio publicado no site da empresa, onde também devem ser feitas as inscrições, podem se candidatar estudantes das seguintes localidades paraenses: Belém, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2018 do Grupo Sotreq que tem duração de dois anos.

You May Also Like