Oficina de arte e azulejaria beneficia comunidade de Serra Pelada

(Fotos:Divulgação) – Iniciativa integra o projeto “Arte, Memória e Futuro em Serra Pelada” que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

O projeto “Arte, Memória e Futuro em Serra Pelada” segue com o seu ciclo formativo no município de Curionópolis, cujo objetivo é envolver a comunidade local na oficina de arte e azulejaria. Oferecida a um público diverso, com idade entre 8 e 108 anos, a iniciativa é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale e apoiada pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. Neste mês de abril, a formação acontecerá de 22 a 25 no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A atividade contempla ciclos formativos de arte e educação com aproximadamente 120 membros da comunidade e faz parte do conjunto de ações para a redução da pobreza no distrito de Serra Pelada, a partir da experiência coletiva baseada na construção de painéis artísticos.

A valorização da paisagem de Serra Pelada, por meio desta iniciativa que tem duração de sete meses, pode contribuir para ações associadas a uma rota turística com base no patrimônio cultural local. Nesse sentido, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás contribui com propostas que reforçam a ideia de que o sudeste do Pará é um “lugar de memórias e pertencimento”.

As formações foram planejadas para que os alunos façam parte de um processo colaborativo onde tempo e espaço se encontram para lembrar, identificar, transformar, permanecer e expandir a memória e o futuro de Serra Pelada. As aulas são realizadas no CRAS situado na Avenida Aureliano Chaves, s/n, na Vila de Serra Pelada, em Curionópolis.

Serviço

O quê? Projeto “Arte, Memória e Futuro em Serra Pelada” segue com ciclos formativos junto aos moradores de Serra Pelada

Quando? De 22 a 25 de abril de 2024 – os horários devem ser consultados pelo telefone (21) 99435-6300

Onde? No Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Avenida Aureliano Chaves, s/n, Telepará – Vila de Serra Pelada, Curionópolis/PA

Quem pode participar? Toda a comunidade de Serra Pelada, de 8 a 108 anos

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (21) 99435-6300

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...