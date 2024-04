Hospital Regional do Sudeste do Pará celebra Dia dos Povos Indígenas com crianças

No dia dos Povos Indigenas HRSP realizou atividades ludicas com crianças na unidade. (fotos>Ascom HRSP )

A ação contou com brincadeiras, músicas e palestras educativas, para as crianças internadas na clínica pediátrica e atendidas nos ambulatórios da instituição

Em Marabá, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), celebrou o Dia dos Povos Indígenas, nesta sexta-feira (19), com uma programação especial para as crianças em tratamento. A iniciativa proporcionou momentos lúdicos, educativos e aprendizado para os pequenos pacientes.

Flávio Marconsini, diretor executivo da unidade, destacou que a iniciativa visa promover um ambiente hospitalar mais acolhedor e humanizado, valorizando a cultura e a identidade de cada paciente. “É fundamental promovermos ações que humanizem o atendimento e proporcionem momentos de descontração para as crianças internadas. Essa ação, nos permite reconhecer a importância da cultura indígena para o nosso país”, explicou.

Através de contação de histórias, brincadeiras, música e palestras educativas, as crianças internadas na clínica pediátrica e atendidas nos ambulatórios, mergulharam na riqueza da cultura indígena brasileira. As atividades, cuidadosamente planejadas, abordaram temas como a diversidade étnica, preservação ambiental, influencia indígena na culinária e linguagem, bem como respeito às tradições indígenas.

Samuel Silva, 9 anos, morador de Marabá, encaminhado para atendimento ambulatorial com cirurgião pediatra na unidade, se encantou com as atividades: “Gostei muito de tudo! As brincadeiras foram divertidas e aprendi bastante sobre os indígenas”, conta o garoto.

Marta Silva, mãe de Samuel, destacou que as atividades realizadas contribuíram para uma melhor compreensão das tradições dos povos indígenas. “Mais do que apenas distração, essas atividades proporcionaram um entendimento mais profundo sobre a riqueza cultural dos povos originários. Foi emocionante ver meu filho se envolver e aprender enquanto se divertia. É importante que ele cresça com respeito pela diversidade”, enfatizou.

Humanização – As ações em celebração ao Dia dos Povos Indígenas no hospital, foram promovidas pelo setor de humanização da instituição, que constantemente busca trazer temas relevantes para o ambiente hospitalar. A iniciativa demonstra o compromisso da instituição em oferecer um atendimento humanizado e de qualidade aos seus pacientes, especialmente às crianças.

Para a socióloga Daiane Uzinsky, que atua como analista de humanização na unidade do Governo do Pará, as atividades realizadas contribuíram para combater mitos e preconceitos sobre os povos indígenas. “Ao oferecermos um espaço para reflexão e interação com a cultura indígena, o hospital não só cumpre seu papel de cuidar da saúde física, mas também contribui para o desenvolvimento de uma consciência social mais ampla e inclusiva”, destacou.

Referência pediátrica

O Regional do Sudeste do Pará é o único da região a dispor de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas para recém-nascidos, crianças e adolescentes. São nove leitos de UTI neonatal, nove de UTI pediátrica, além de 11 leitos de enfermaria de cuidados intermediários pediátricos.

A unidade é gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

