olícia investiga morte de adolescente encontrado decapitado e com corpo carbonizado em Altamira

A Delegacia de Homicídios de Altamira ouviu alguns familiares e pessoas próximas ao adolescente na tentativa de identificar possível motivação e encontrar responsáveis pelo crime. (Com informações do g1 Pará e Tv Liberal).

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 17 anos em Altamira, sudoeste do Pará. Ele foi encontrado decapitado, com as mãos amarradas e o corpo carbonizado.

