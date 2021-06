Acusado de latrocínio é condenado a 21 anos de prisão em Santarém

(Foto:Reprodução) – O Juiz de Direito Rômulo Brito condenou Alex de Sousa Pimentel a pena de 21 anos de prisão por ter cometido o crime de latrocínio (roubo seguido de morte) contra José Jocely Teles, 79 anos, no dia 8 de fevereiro na sua residência, localizada no bairro Maracanã, em Santarém.

O crime ocorreu nas primeiras horas da segunda-feira (8) de fevereiro, após Alex de Sousa invadir a casa da vítima, que morava sozinha, e roubar a TV, celulares e ainda ceifar a vida de José Jocely, conhecido também como “Juca”.

A vítima foi encontrada com sinais de espancamento, marcas no pescoço e estava com o cordão de ouro na mão. As imagens de câmeras de seguranças das proximidades ajudaram na captura do autor do crime.

O réu será conduzido para cumprir pena na Penitenciária Silvio Hall de Moura (Cucurunã).

Por:RG15/O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...