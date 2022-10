Polícia Civil prende 7 pessoas e apreende 14 toneladas de carne de pirarucus e jacarés

(Foto:Reprodução) – A Diretoria de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4ª RISP), autuou em flagrante um grupo de sete pessoas pela prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e crimes ambientais.

As prisões são resultado da Operação “Pororoca”, deflagrada na madrugada da última quinta-feira (20), no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins. O trabalho objetivou apurar crimes de contrabando de animais silvestres, comércio e transporte ilegal.

Durante a operação, foram apreendidas cerca de 14 toneladas de carne de pirarucus e jacarés, carga avaliada em aproximadamente R$ 500 mil. As carnes salgadas dos animais silvestres estavam armazenadas em uma embarcação apreendida pelos agentes, em uma área ribeirinha do município.

Os alimentos apreendidos foram vistoriados pela vigilância sanitária, que emitiu um laudo autorizando o consumo. Dessa forma, o material perecível foi encaminhado para ser distribuído para a população carente do município. A ação de distribuição contou com a participação do Exército Brasileiro, da Secretaria de Assistência Social e de outros órgãos municipais.

Após todas as medidas cabíveis, os sete indivíduos responsáveis pelo transporte ilegal da carga foram encaminhados para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis. (Com informações da Agência Pará).

