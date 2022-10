Oito pessoas que eram mantidas em cárcere privado em fazenda são resgatadas, no Mato Grosso

Os trabalhadores estavam sendo mantidos em cárcere privado em uma fazenda — Foto: Polícia Civil

Segundo a polícia, o grupo agiu por meio de ameaças, em três propriedades do município.

Oito pessoas que eram mantidas em cárcere privado em uma propriedade rural em Nova Monte Verde, a 920 km de Cuiabá, foram resgatadas pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (20). Segundo a equipe, as vítimas eram ameaçadas por uma quadrilha composta por cinco homens.

As equipes foram acionadas por funcionários da fazenda. As vítimas relataram à polícia que eles tinham que colocar toda a mobília da propriedade em uma caminhonete e os ameaçavam de morte.

Ainda conforme as vítimas, os suspeitos estavam armados com pistolas, revólveres, uma réplica de fuzil, dinamites e muitas munições.

De acordo com a PM, a quadrilha era composta por cinco homens, com idades entre 33 e 54 anos, dentre eles, dois de Cuiabá e três do Rio de Janeiro, sendo um deles, um militar reformado do Exército Brasileiro.

Uma réplica de fuzil e várias munições foram apreendidas com o grupo — Foto: Polícia Civil

Segundo as investigações realizadas pela polícia, o grupo agiu em mais duas outras fazendas no mesmo dia. A polícia foi acionada por volta das 9h, por uma das propriedades que a quadrilha abordou.

Cinco suspeitos foram localizados pela polícia por volta das 15h, em uma caminhonete azul, na comunidade Santa Luzia, no município. Ainda conforme a corporação, um outro veículo também fugiu do local do crime.

Na MT-208, a PM reconheceu a passagem do veículo sentido a rodovia Colíder e montou uma barreira, o que possibilitou prender os quatro suspeitos que estavam no carro.

Na vistoria do veículo foram encontrados uma pistola e munições, escondidas na caixa do ar do veículo.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia, onde devem responder pelos crimes de cárcere privado, porte ilegal de armas de fogo, lesão corporal, extorsão, organização criminosa e formação de quadrilha ou bando. (Com informações g1 MT).

