Onça-pintada é resgatada após cair dentro de poço de 5 metros de profundidade em MT

A equipe constatou que o animal estava vivo, mas em estado de magreza e desidratação — Foto: Sema-MT

Após o resgate, o animal foi transportado até Cuiabá para receber tratamento.

Uma onça-pintada foi resgatada com ferimentos após cair dentro de um poço de aproximadamente cinco metros de profundidade, em Santa Cruz do Xingu, a 994 km de Cuiabá, nesta sexta-feira (11). Um vídeo registrado pelo Corpo de Bombeiros mostra o momento em que o felino é retirado do reservatório de água (assista acima).

De acordo com os bombeiros, o resgate durou cerca de 10 horas entre o deslocamento da equipe, que saiu de Cuiabá, até o local do acidente e envolveu 12 pessoas, entre veterinários, bombeiros, policiais e seguranças.

Os bombeiros informaram que, para garantir a segurança do animal, o animal foi sedado e, somente após o local estar seguro, o resgate foi realizado.

O coordenador de Fauna e Recursos Pesqueiros da Sema-MT, Eder Toledo, explicou que recebeu um chamado da equipe de uma clínica conveniada de Confresa sobre o ocorrido. Ele relatou que a logística foi organizada para ganhar tempo e realizar o resgate. Ao chegar no local, a equipe constatou que o animal estava vivo, mas em estado de magreza e desidratação.

Eder detalhou que a equipe do Corpo de Bombeiros desceu até onde o animal estava e o içou para a superfície, sendo que a onça já havia sido sedada por agentes da ONG Ampara Silvestre. O coordenador também mencionou que havia marcas de unhas na parede do poço, indicando que o animal tentou subir, mas provavelmente cansou e desistiu.

De acordo com o médico veterinário Jorge Salomão, a onça apresentava ferimentos pelo corpo, possivelmente causados por outro animal, mas o prognóstico só poderá ser confirmado após exames clínicos detalhados. Segundo ele, houve uma queda de altura considerável, e, no manejo e na retirada do animal, ficou evidente a necessidade de exames para tomar as medidas apropriadas e acompanhar a evolução do estado de saúde do animal.

A onça pintada foi resgatada em segurança e transportada para Cuiabá, por meio de uma aeronave, para receber um tratamento mais adequado.

O animal foi levado para o espaço da Ampara Silvestre, localizado na Estrada Parque Transpantaneira, e será monitorado pela equipe multidisciplinar da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e da instituição. A força-tarefa também contou com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), policiais militares e seguranças da propriedade onde o animal foi encontrado.

