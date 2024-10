Joceildo Ferreira Sousa, de 35 anos — Foto: Reprodução

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o caso se trata de um crime passional e a suspeita está foragida.

Um homem identificado como Joceildo Ferreira Sousa, de 35 anos, foi morto a facadas, no pátio de uma empresa, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, nessa quinta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita do crime é a ex-namorada dele, de 41 anos, que fugiu após o assassinato.

Vídeos de câmera de segurança mostram o momento em que a suspeita atinge os vidros do carro de Joceildo com um capacete, enquanto faz questionamentos ao ex: “Como você teve coragem de fazer isso comigo? Minha mãe está internada no hospital e você faz isso comigo?”.

Momentos depois da discussão, Joceildo é esfaqueado e cai desacordado.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Bruno França, esse se trata de um crime passional e a suspeita está foragida. Segundo a polícia, a vítima e a ex-mulher estavam separados há pouco tempo.

O ataque

Joceildo morava em um caminhão. O veículo estava parado no pátio de uma empresa para conserto, quando por volta das 14h, a suspeita aparece no local.

A vítima tentou se defender, mas foi atacada com golpes de capacete. Enquanto Joceildo tentava se defender com os braços, a suspeita pegou uma faca e o golpeou nas costas, braços e pescoço.

Joceildo foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Mulher invade pátio de empresa e mata ex-namorado a facadas em MT; vídeo

Mulher invade pátio de empresa e mata ex-namorado a facadas em MT; vídeo

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2024/12:00:28

