Mulher é morta com 20 facadas pelo ex na frente da filha de 16 anos

Homem ainda tentou suicídio após cometer crime contra a vítima (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Uma mulher de 38 anos foi morta com pelo menos 20 facadas na manhã desta segunda-feira (24), dentro da própria casa, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. O ex-companheiro dela, Emerson Cláudio Févero, de 42 anos, é o suspeito do feminicídio e tentou se matar após cometer o crime contra a vítima.

“A filha única dela, de 16 anos, presenciou tudo”, conta Reginaldo Lopes, irmão de Rosenilda Lopes. Segundo ele, Rose, como era conhecida, saía para trabalhar quando foi morta. “Ele surpreendeu ela no quarto”, conta.

De acordo com a polícia, depois de matar Rose, Emerson Cláudio Févero se esfaqueou, mas foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o G1, Rose e Emerson ficaram juntos por cerca de seis meses e há 20 dias ela tinha terminado o relacionamento, mas ele não aceitava e fazia ameaças pra ela.

