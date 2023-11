Onda de calor: Inmet emite aviso de perigo para 5 estados e diz que alerta pode ser ampliado na próxima semana

Temperaturas devem ficar 5ºC acima da média até sexta-feira (10). No entanto, fenômeno pode se expandir e ganhar intensidade, trazendo mais calor para mais estados brasileiros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para cinco estados por causa de uma onda de calor, que deve aumentar as temperaturas até sexta-feira (10). No entanto, o fenômeno pode se expandir e ganhar intensidade.

Até agora, o alerta vale para regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Veja no mapa abaixo.

Segundo o Inmet, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5ºC acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42ºC.

O instituto informou ainda que existe a possibilidade de a onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado (11). Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas.

De acordo com o Climatempo, na segunda-feira (13), cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santos e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40ºC.

Já a MetSul diz que a onda será incomum e uma das mais intensas da história, com temperaturas de 45ºC ou mais no Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais.

Pela previsão da MetSul, o calor deve durar entre 10 e 14 dias e pode quebrar recordes de temperaturas.

2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos, diz observatório europeu

Máximas

Confira, a seguir, a previsão para as temperaturas máximas, nas capitais brasileiras, para os próximos dias.

Temperaturas máximas nas capitais

Cidade 9/11 10/11 11/11

Porto Alegre 22ºC 26ºC 28ºC

Florianópolis 30ºC 23ºC 30ºC

Curitiba 31ºC 25ºC 32ºC

São Paulo 35ºC 29ºC 35ºC

Rio de Janeiro 35ºC 33ºC 37ºC

Belo Horizonte 32ºC 33ºC 34ºC

Vitória 33ºC 35ºC 35ºC

Campo Grande 36ºC 38ºC 39ºC

Cuiabá 37ºC 38ºC 39ºC

Goiânia 38ºC 38ºC 38ºC

Brasília 32ºC 33ºC 33ºC

Porto Velho 32ºC 32ºC 33ºC

Manaus 35ºC 35ºC 35ºC

Rio Branco 35ºC 34ºC 34ºC

Boa Vista 39ºC 36ºC 39ºC

Belém 35ºC 34ºC 35ºC

Palmas 33ºC 33ºC 34ºC

Macapá 35ºC 34ºC 35ºC

Salvador 28ºC 30ºC 31ºC

Aracaju 30ºC 30ºC 31ºC

Maceió 32ºC 31ºC 32ºC

Recife 32ºC 32ºC 32ºC

João Pessoa 32ºC 32ºC 33ºC

Natal 32ºC 32ºC 31ºC

Fortaleza 33ºC 33ºC 34ºC

Teresina 38ºC 39ºC 40ºC

São Luís 34ºC 33ºC 34ºC

