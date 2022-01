Bebê nasce com quatro braços e quatro pernas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela foi submetida a um cirurgia para a retirada dos membros e órgãos excedentes quando tinha dois anos e a demorada operação foi um sucesso. Os médicos tiveram que separar uma gêmea univitelina de Lakshmi que não tinha cabeça e não se desenvolveu. Em um caso extremamente raro, conhecido como “gêmeo parasita”, as gêmeas não se separaram no útero e permaneceram ligadas pela pélvis.

Não é a primeira vez que algo desse tipo é registrado no País. Em 2005, a também indiana Lakshmi Tatma nasceu com o dobro de braços e pernas, além de órgãos internos em excesso e foi saudada como uma deusa, sendo batizada em homenagem à deusa hindu da fortuna, que tem quatro braços.

Na última segunda-feira (17), uma mulher que vive na Índia deu à luz um bebê com quatro braços e quatro pernas, no Hospital Sadar. Para médicos, os defeitos congênitos são devidos a uma complicação na gravidez. Porém, desde que nasceu, a criança passou a ser idolatrada por moradores, que acreditam que ela seja uma encarnação de um deus hindu. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

