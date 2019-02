Família se despede de paraense morta em Brumadinho

Lenilda foi cremada ainda em Minas Gerais (Via perfil do Facebook)

Entes de Lenilda Cavalcante Andrade farão uma cerimônia na tarde desta terça, na Igreja de São Raimundo, em Parauapebas

Familiares e amigos farão, na tarde desta terça-feira (5), uma cerimônia de despedida de Lenilda Cavalcante Andrade, de 36 anos. Será, às 16 horas, na igreja de São Raimundo, na rua Belém, no bairro Primavera, em Parauapebas, no sudeste paraense. A informação foi confirmada, na manhã desta terça-feira, por um primo de Lenilda, Paulo Ramos. Ela morreu após o rompimento da barragem da empresa Vale, localizada na cidade de Brumadinho (MG). No domingo (3), técnicos do Instituto Médico Legal (IML) em Minas Gerais confirmaram, por meio de exame de DNA, a morte de Lenilda.

O corpo dela foi cremado. A opção pela cremação, que não era vontade de sua família, foi necessária por conta do estado do corpo da paraense. Em nota, o Governo do Pará lamentou, no domingo (3), a morte da paraense e afirmou que, desde os primeiros dias da tragédia, acompanha o caso e articula esforços entre Defesa Civil e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no Pará, com os órgãos de Minas Gerais com o intuito de dar apoio aos parentes da vítima.

Lenilda era técnica em Planejamento e trabalhava há dez anos como empregada da mineradora. Natural de Tucuruí, ela começou na Vale em Parauapebas, e há quase três anos foi trabalhar no setor administrativo da Mina do Feijão, em Brumadinho (MG). Lenilda deixa um filho de 16 anos.

Somente depois das cerimônias de despedida é que seus familiares vão avaliar se adotarão alguma medida jurídica em relação à tragédia.

Fonte:Dilson Pimentel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...