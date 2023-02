Funcionário da concessionária Via Brasil BR 163 é flagrado dirigindo bêbado e carregando bebida em carro oficial;Vídeo

Um funcionário da concessionária Via Brasil BR 163, foi flagrado utilizando um veículo da empresa e trafegando pela rodovia com caroneiro e com bebida alcoólica.

Conforme relatos de caminhoneiro, o veículo estava trafegando em alta velocidade e provocando acidente, foi barrado por outros motoristas que chamaram a polícia. O caso foi registrado na rodovia BR-163, entre o município de Matupá e Guarantã do Norte, no Mato Grosso.

Semana passada um funcionário da mesma empresa morreu em acidente na rodovia BR 163 no Pará, no veiculo foi encontrado garrafas de bebida alcoólica. Leia mais: Funcionário da Via Brasil morre na BR 163 em Moraes Almeida

Assista aos vídeos:

Funcionário da concessionaria Via Brasil BR 163 é flagrado dirigindo bêbado e carregando bebida em carro oficial, provocando acidente em rodoviahttps://t.co/UwPaFUpPGE pic.twitter.com/uxAUWCIBSo — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 19, 2023

Video -2

Funcionário da concessionaria Via Brasil BR 163 é flagrado dirigindo bêbado e carregando bebida em carro oficial, provocando acidente em rodoviahttps://t.co/UwPaFUpPGE pic.twitter.com/7WDEUSo1w2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 19, 2023

Por: Jornal Folha do Progresso em19/02/2023/07:34:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...