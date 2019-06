Ônibus da Aviões do Forró sofre acidente e uma pessoa morre

O cantor Xand Avião não estava no ônibus (Foto:Reprodução)

Acidente ocorreu na Paraíba nesta segunda-feira (24)

Uma pessoa morreu após o ônibus que levava a banda Aviões do Forró para um show, colidir com uma moto no KM-17 da BR-412 na Paraíba, no nordeste brasileiro.

Um idoso de 78 anos, que pilotava a moto envolvida no acidente, morreu. No ônibus ninguém se feriu. O cantor Xand não estava no veículo.

As informações foram confirmadas ao UOL pela assessoria de impresa do artista.

Por:Redação Integrada

