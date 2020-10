Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Santarém

Ônibus tombou na Rodovia Translago nesta terça-feira e deixou passageiros feridos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (13). Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal.

Um ônibus tombou na manhã desta terça-feira (13) na Rodovia Translago (PA-257), em Santarém, no oeste do Pará, e deixou alguns passageiros feridos. A rodovia liga a região do Lago Grande ao município de Juruti.

Logo após o acidente, moradores das comunidades próximas começaram a resgatar as vítimas. O Serviço de Atendimento ao Médico de Urgência (Samu) foi acionado.

As ambulanchas foram deslocadas para a região do Lago Grande para fazer o resgate. Quatro vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém. Elas deram entrada na unidade hospitalar no início da tarde.

As equipes do Samu seguiram novamente em uma ambulancha para resgatar outra vítima que, após o acidente, foi levada para a comunidade Vila Socorro.

Por G1 Santarém — Pará

