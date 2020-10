Cursos de graduação são reconhecidos pelo MEC em diversas instituições públicas e privadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Confira a lista completa das graduações e respectivas instituições autorizadas pelo MEC no Diário Oficial da União . Além disso, por meio do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, chamado Cadastro e-MEC , é possível consultar os cursos ofertados e se estão regulares junto ao MEC.

É condição obrigatória o reconhecimento de um curso pelo MEC para que os diplomas emitidos pelas instituições sejam válidos em todo o território nacional, assim como as próprias faculdades e universidades sejam autorizadas a ofertar os cursos. A graduação só recebe o selo do MEC quando é comprovado pelas instituições o cumprimento de 50% da sua carga horária

Mais de 27 cursos superiores de graduação foram reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) em diversas instituições do país. O aval do MEC é importante para que as instituições de ensino possam oferecer vagas nos cursos aos estudantes.

You May Also Like