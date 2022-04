Ônibus vira e estudantes ficam feridos no interior do Pará

As informações preliminares apontam que houve falha mecânica no veículo (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Acidente foi na zona rual do município no sudeste do Pará

Estudantes da rede pública municipal de ensino, em Ulianópolis, no sudeste do Pará, tiveram ferimentos leves num acidente de trânsito com o micro-ônibus, que realizava o transporte escolar.

Em nota, a prefeitura de Ulianópolis informou que o ocorrido não foi grave e os alunos receberam assistência médica e psicológica. (Com informações da página do facebook Ulianópolis Online).

Nas redes sociais do sudeste do estado, pessoas se solidarizavam com os alunos e os familiares deles, lamentando o ocorrido, ao longo do dia. As informações preliminares apontam que houve falha mecânica no carro.

A Secretaria de Educação divulgou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia de Polícia Civil, para a apuração das circunstâncias do acidente, e informou também que solicitou a apuração dos fatos aos órgãos competentes.

“A Prefeitura de Ulianópolis esclarece que os envolvidos no acidente foram imediatamente atendidos no Hospital Municipal, onde receberam assistência médica e psicológica, conforme protocolo hospitalar. A Prefeitura continua dando todo o suporte necessário aos envolvidos e familiares. Reafirmamos nosso compromisso com a vida e segurança dos nossos alunos, beneficiários do transporte escolar”, diz um trecho da nota divulgada pela prefeitura nas redes sociais oficiais do município.

Um vereador local divulgou vídeo que denunciará o ocorrido ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal para que acompanhem a situação.

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/08:25:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...