Ladrão se dá mal e leva facada ao invadir residência em Santarém

(Foto: Reprodução TV Impacto) – Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25/4), Rodrigo Cortez foi pego dentro de uma casa tentando roubar, no residencial Salvação, em Santarém.

Segundo a vítima, identificada como Edinei Isac, era por volta das 5 horas da manhã quando na companhia do irmão pequeno, ouviu barulhos de arrombamento.

“Tentou arrombar a janela, não conseguiu. Arrombou a porta de casa, escutei o barulho e para me proteger já fui pegando o que tinha pela minha frente. Assim que ele me viu, veio pra cima de mim, perfurei ele e botei ele no chão. Logo em seguida liguei para a polícia”, detalhou a vítima.

O suspeito que foi atingido por uma facada nas costas recebeu atendimento médico no Pronto Socorro Municipal (PSM) e em seguida foi apresentado na 16° Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso. (As informações são do O Impacto – Colaborou Lorenna Morena).

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...