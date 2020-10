Operação Amazônia Viva fecha garimpo ilegal na região do Xingu

Foto: ASCOM / SEMASO fechamento de um garimpo ilegal dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, no sudoeste do estado, paralisou a exploração ilícita de ouro e estanho (minério usado em larga escala na indústria, para produzir embalagens de metal).

Atividade ilegal era praticada dentro da Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu

A interdição da atividade clandestina foi resultado da Operação Amazônia Viva, na terça-feira (29), coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento no Pará.

As equipes são formadas por fiscais da Semas, policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental(BPA) e Batalhão de Operações Especiais (Bope), policiais civis da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (Deca), peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, com apoio do Grupamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública (Graesp) atuaram de maneira estratégica, por terra e pelo ar.



Foto: ASCOM / SEMASSegundo os coordenadores da ação, para não serem percebidos e conseguirem o efeito surpresa na abordagem, uma equipe foi lançada da aeronave aproximadamente a 3 km de distância do garimpo e caminharam por dentro da mata até a área da garimpagem, onde flagraram e mantiveram todas as pessoas encontradas no local sob vigilância até a chegada do reforço. A outra equipe percorreu em caminhonetes cerca de 400km de estradas de chão e ramais chegando no garimpo momentos depois da primeira equipe.

No local foram apreendidos duas retroescavadeiras, dois caminhões, um trator, quatro motores elétricos, um gerador elétrico, motosserras, além de duas armas de fogo. Sete pessoas foram presas e dois barracos destruídos.

Segundo o diretor de fiscalização da Semas e coordenador da operação, Rayrton Carneiro, a Operação Amazônia Viva, com apoio do Grupamento Aéreo (Graesp), vem realizando sobrevoos na região e no início desta semana localizou um garimpo dentro da APA Triunfo do Xingu. “No local foi confirmado que o garimpo não possuía nenhuma licença para extração de minério. Por isso, foram feitas autuações administrativas e criminais, já que sete pessoas foram presas, vários maquinários apreendidos e barracos destruídos. O garimpo é uma das modalidades de desmatamento na Amazônia, para extração de minério e também é combatido pela Força Estadual, na Operação Amazônia Viva”, esclarece.



Foto: ASCOM / SEMASA Amazônia Viva é uma operação do Eixo de Comando e Controle do Plano Estadual Amazônia Agora, do Governo do Pará, com coordenação da Semas.

O plano promove ações de desenvolvimento sustentável que passam pela repressão aos crimes ambientais, regularização fundiária e ambiental, apoio técnico, financeiro e acesso a novos mercados aos produtores rurais que mantém boas práticas ambientais.

Por Anna Paula Mello (SEMAS)

