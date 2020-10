Cuiabá enfrentará o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil

O sorteio realizado, há pouco, pela Confederação Brasileira de Futebol definiu que o Botafogo (RJ) será o adversário do Cuiabá nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A vaga para próxima fase será definida em jogos de ida e volta, sendo que o segundo duelo será na casa do Dourado. Quem avançar para as quartas de final vai receber R$ 3,3 milhões em premiação.

Os jogos serão disputados nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro. As datas definitivas e horários serão divulgados nos próximos dias pela entidade. Para as próximas fases, a CBF definiu que haverá novo sorteio.

O time mato-grossense garantiu vaga nas oitavas de final depois de conquistar a Copa Verde, em 2019. Com a conquista, o Dourado já recebeu cerca de R$ 2,6 milhões. Já o Fogão eliminou o Vasco da Gama.

Cuiabá e Botafogo se enfrentaram na Copa do Brasil no ano passado. As duas equipes mediram forças na terceira fase da competição, e o time do Rio de Janeiro levou a melhor ao vencer por 3 a 0 no estádio Nilton Santos, eliminando a equipe mato-grossense.

Os demais confrontos das oitavas são Santos x Ceará, Grêmio x Juventude, Fortaleza x São Paulo, Athletico Paranaense x Flamengo, Atlético Goianiense x Internacional, Bragantino x Palmeiras, e Corinthians x América Mineiro.

