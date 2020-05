Operação apreende maquinários em área de extração ilegal de minérios no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação cumpriu mandado judicial nesta segunda (11), com participação do Exército, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), gabinete de Segurança Institucional, Força Nacional e da Agência Brasileira de Inteligência.

Todo o material extraído extraído ilegalmente tinha como destino a exportação, segundo as investigações. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Operação apreende maquinários em área de extração ilegal de minérios no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Federal

