Dnit libera trecho duplicado da BR-163 para tráfego na quarta-feira (13)

Segundo a PRF, rodovia duplicada será liberada na terça-feira, entre Toledo e Quatro Pontes — Foto: PRF/Divulgação

Segundo a PRF, trecho de quase nove quilômetros fica entre Toledo e Quatro Pontes, no oeste do Paraná.

O trecho de duplicação da BR-163, entre Quatro Pontes e Toledo, no oeste do Paraná, será liberado a partir de quarta-feira (13), segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas que utilizam a rodovia devem redobrar os cuidados para evitar acidentes. O trecho de 8,5 quilômetros ainda passará por algumas obras complementares, mas está com a sinalização necessária para a liberação do tráfego.

Equipes do Dnit e da PRF acompanharão a liberação da pista duplicada. O cronograma poderá ser suspenso em caso de chuva no local.



Duplicações

A rodovia BR-163 é um dos principais eixos logísticos para o escoamento de produtos dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, permitindo o acesso aos portos de Paranaguá (PR) e Itajaí (SC), conforme a PRF.

O trecho duplicado na região oeste faz parte de uma obra de 38,9 quilômetros. Desse total, outros 19 quilômetros já foram entregues.

O investimento total do governo federal com a obra é de mais de R$ 306 milhões.

De acordo com a PRF, a duplicação na rodovia facilita as manobras de ultrapassagem, diminuindo os riscos de colisões frontais. A polícia destaca ainda para que os motoristas respeitem os limites de velocidade da via.

Por G1 PR

