Operação conjunta flagra infrações sanitárias no setor de produção de óleo de palma no Pará

Operação investiga condições de trabalho no setor de produção de óleo de palma no Pará. — Foto: Divulgação/MPT

Inspeções foram realizadas em 39 propriedades rurais de diversos portes localizadas nos municípios de Abaetetuba e região de Concórdia do Pará.

Uma operação conjunta em propriedades rurais do setor de produção de óleo de palma no Pará flagrou infrações de condições sanitárias e a inexistência de abrigos contra intempéries e radiação solar.

A operação contou com a participação da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e da Auditoria Fiscal do Trabalho.

Foram vistoriadas entre os dias 21 a 26 de novembro 39 propriedades rurais com o objetivo averiguar condições degradantes de trabalho desse setor.

Foram inspecionadas desde pequenas e médias propriedades até fazendas de agroindústrias, nos municípios de Abaetetuba e região de Concórdia do Pará.

As investigações foram motivadas pela grande quantidade de ações trabalhistas, em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, contra empresas do setor agroindustrial de produção de óleo de palma.

Nos processos em tramitação estão temáticas relacionadas a condições de trabalho degradantes e suposta utilização de mão de obra infantil.

Após a operação, os elementos dos supostos delitos agrários foram reunidos pela PF e, após analisados, poderão compor um inquérito policial. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/08:15:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...