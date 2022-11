PF cumpre mandados contra investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros no Piauí e no Maranhão

Operação cumpre mandados contra investigados de contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro no Piauí e Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Federal

O grupo estabelecido no Piauí seria responsável por lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul e no interior do Pará.

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (29) a Operação “O Mercador” e cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando de cigarros, além de crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. A ação aconteceu nas cidades de Teresina e Francisco Santos, no Piauí, e de São Luís, no Maranhão.

A PF informou que a investigação apontou indícios de lavagem de dinheiro de crimes como contrabando e descaminho [desvio], entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.

Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.

A operação

A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada em 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso na Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial. (Com informações do g1 PI).

