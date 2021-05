Deputado Hilton Aguiar visita Novo Progresso e convida ex-prefeito Macarrão para concorrer a deputado estadual em 2022

(Foto:Redes Sociais) – Jornal Folha do Progresso recebeu a informação de que o Deputado Estadual Hilton Aguiar (AVANTE) ,esteve na cidade de , onde se encontrou com o ex-prefeito Ubiraci Soares (Macarrão) para se filiar ao partido AVANTE e ser candidato à deputado estadual.

A nossa reportagem apurou que o encontro teve a finalidade política onde Hilton Aguiar será candidato a deputado Federal e propôs dobradinha com Macarrão para Estadual.

“Este convite é para que o Macarrão reflita e aceite o convite para uma candidatura a deputado estadual, ele é uma importante liderança. Macarrão é experiente, competente e Novo Progresso e região merecem esse nome como deputado estadual, para representar o povo na Assembleia Legislativa do Estado do Pará para trazer investimentos e melhorias tão importantes para o desenvolvimento da região”. Comentou Aguiar durante a visita.

O convite de Hilton Aguiar foi registrado e postado nas redes sociais do Deputado ontem. Vejam

FECHADO COM O AVANTE, EX PREFEITO MACARRÃO DE NOVO PROGRESSO ACEITA DESAFIO PARA DEPUTADO ESTADUAL COM APOIO DO DEPUTADO HILTON AGUIAR

Durante a visita do Deputado Estadual Hilton Aguiar ao município de Novo progresso, o Ex prefeito Macarrão fechou parceria com o Deputado Hilton para nas próximas eleições vir como candidato a Deputado Estadual pelo partido Avante.(Avante)

O convite feito pelo Deputado Hilton Aguiar aconteceu no domingo, dia 23 de maio.

O partido Avante já registrou nas últimas eleições o maior aumento no número de candidaturas.

O Ex Prefeito de Novo progresso é natural de Altamira do Maranhão – MA, seu nome completo é Ubiraci Soares Silva, nasceu em 01/12/1973 e tem 47 anos de idade.

