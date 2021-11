Homem é assassinado enquanto aguardava o conserto do carro em oficina de Altamira

(Foto:Reprodução/Vale do Xingu) – O homicídio foi registrado na tarde de segunda-feira (22) na Alacid Nunes, nas proximidades da entrada do Bela Vista, em Altamira, sudoeste do Pará.

A vítima identificada como Antônio de Almeida Júnior tinha 25 anos e estaria aguardando o conserto do carro dele quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo, pelo menos sete foram ouvidos.

Antônio foi morto dentro do veículo e era cliente antigo da oficina. Os criminosos chegaram em uma motocicleta já atirando possivelmente com uma pistola 380 e depois fugiram. A Polícia Militar foi acionada e faz diligências na área para tentar localizar os suspeitos.

Familiares da vítima estiveram no local e entraram em desespero ao reconhecer Antônio Júnior. A Polícia Civil conversa com testemunhas para saber a motivação do crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), em Altamira, mais de 35 homicídios foram registrados até Setembro de 2021.

